ضبط 43 قطعة سلاح في حملة أمنية بأسيوط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة البدارى.

وأسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط 43 قطعة سلاح نارى عبارة عن 15 بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش –15 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 30 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين") بحوزة 6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 314 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .