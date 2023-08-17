الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حبيبة على لاعبة المشروع القومي تتوج بذهبية البطولة العربية للجودو بالعلمين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توجت حبيبة على لاعبة المشروع القومي بالميدالية الذهبية وزن 40 كجم، بعد فوزها على بشرى نايم لاعبة جيل الغد الجزائري، في البطولة العربية للجودو للبراعم والناشئين والمقامة بمدينة العلمين الجديدة. 

وتستمر الفترة الصباحية حتى الواحدة والنصف مساء، حيث تقام فى الفترة الصباحية لأوزان تحت 73 كجم وتحت 81 كجم وتحت 90 كجم، وفوق 90 كجم ذكور، وعلى مستوى الإناث لأوزان تحت 40 كجم، وتحت 44 كجم، وتحت  48 كجم، وتحت 52 كجم، وذلك وفقا للبرنامج التفصيلي اليوم.

وفى الفترة المسائية تقام فى الفترة من الثالثة حتى السابعة والنصف لمنافسات أوزان تحت 50 كجم، وتحت 55 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 66 كجم على مستوى الذكور، وعلى مستوى الإناث تحت 57 كجم، وتحت 63 كجم، وتحت 70 كجم، وفوق 70 كجم، كما تقام قرعة الناشئين فرق.

وعقب انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية يقام فى السادسة مساء حتى السادسة والنصف الميزان الرسمي للناشئين والناشئات، وكذلك الكشف عن بدل المباريات.

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين»، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصميين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.

وأعلنت «المتحدة» التبرع بأرباح مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة، انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع. 

البطولة العربية للجودو البطولة العربية للجودو بالعلمين الشركة المتحدة للخدمات العالم علمين الفترة الصباحية الفنية والرياضية

الأكثر قراءة

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة الدواجن

مراسل "القاهرة الإخبارية" بالسودان: قصف مدفعى يستهدف مواقع لـ"الدعم السريع"

أول صورة للمتهم بالاعتداء على ابنة شقيقه في 6 أكتوبر

رابطة الأندية تستقر على موعد انطلاق الدوري المصري

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة الدواجن

تجديد حبس رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على طليقته فى التجمع الخامس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس