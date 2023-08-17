الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023 لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

مع بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات حرص الطلبة وأولياء الأمور على معرفة الكليات التي تقبل من 60% علمي علوم 2023 عبر جوجل، حيث أعلن المجلس الأعلى بالجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ أيام عن الحدود الدنيا للقبول في الكليات بالقطاع الخاص والأهلي، وخاصة فيما يتعلق بالكليات التي تقبل من مجموع 60% علمي علوم لعام 2023 من جميع الحاصلين على شهادات الثانوية العامة المصرية في 2023.

كليات تقبل من 60 علمي علوم 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023.

وأوضح المجلس الأعلى بالجامعات الخاصة والأهلية وذلك وفقا لتقرير صادر عنه أن ستكون الحدود الدنيا في كليات ستقبل من 60% علمي علوم لعام 2023 وأقل، ستتمثل بكليات الحاسبات والمعلومات وكلية الإعلام وكلية السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية والتمريض وكلية الألسن والحقوق، مشيرا أن التقديم للجامعات الخاصة ما زال مستمر وذلك من خلال المواقع الإلكترونية في كل جامعة.

وتستعرض «الدستور » خلال النقاط التالية، الحدود الدنيا للتقدم لجميع الكليات التي تقبل من مجموع 60% علمي علوم لعام 2023:

  1. تربية دمنهور رياضة 251
  2. دار العلوم انتساب موجه المنيا 251
  3. آداب انتساب موجه الإسكندرية 250
  4. اقتصاد منزلي بنات عين شمس 250
  5. تربية نوعية القاهرة 250
  6. آداب الفيوم 250
  7. آداب وعلوم إنسانية السويس 250
  8. تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 250
  9. دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
  10. آداب دمياط 249
  11. آداب انتساب موجه القاهرة 249
  12. آداب انتساب موجه الزقازيق 249
  13. حقوق حلوان 248
  14. تربية نوعية جنوب الوادي 248
  15. آداب أسوان 248
  16. آداب بنات عين شمس 248
  17. تربية (طفولة) جنوب الوادي 247
  18. تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247
  19. تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247
  20. آداب العريش 247
  21. حقوق المنوفية بشبين الكوم 247
  22. إعلام بني سويف رياضة 247
  23. سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246
  24. سياحة وفنادق الفيوم 246
  25. تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246
  26. سياحة وفنادق مدينة السادات 246
  27. إعلام جنوب الوادي رياضة 246
  28. إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246
  29. سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
  30. تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246
  31. سياحه وفنادق الاقصر 246
  32. آداب بني سويف 246
  33. سياحة وفنادق المنصورة 246
  34. سياحة وفنادق مطروح 246
  35. سياحة وفنادق المنيا 246
  36. آداب المنيا 246
  37. حقوق مدينة السادات 246
  38. فني ري وصرف ومساحة أسيوط 246
  39. آداب أسيوط 246
  40. سياحة وفنادق بني سويف 246
  41. اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 246
  42. آداب الوادي الجديد 246
  43. آداب جنوب الوادي 246
  44. آداب سوهاج 246

تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2023 والأقسام المتاحة

لطلاب المرحلة الثانية.. خطوات تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وستكون عملية القبول في الجامعات الخاصة والأهلية هذا العام، من خلال الموقع الرسمي في كل جامعة، وذلك من ضمن تنسيق الجامعات الخاصة، منوها بأنه يتاح للطلاب التقدم للقبول المبدئي بهذا العام من خلال الموقع الرسمي للجامعات بانتظار القبول النهائي من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والذي سوف يعتمد الحد الأدنى للتنسيق القبول في الجامعات الخاصة والأهلية عقب تحديده من اللجنة العليا المسؤولة عن وضع التنسيق للجامعات الخاصة والأهلية.

ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاضا طفيفا بتنسيق الجامعات الخاصة 2023، قد سيصل إلى 1% أو 2%، مضيفا: متوقع أن سيصل تنسيق طب في الجامعات الخاصة لـ 81% وقد تصل في بعض الجامعات إلى 76

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