كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023 لطلاب الثانوية العامة
مع بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات حرص الطلبة وأولياء الأمور على معرفة الكليات التي تقبل من 60% علمي علوم 2023 عبر جوجل، حيث أعلن المجلس الأعلى بالجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ أيام عن الحدود الدنيا للقبول في الكليات بالقطاع الخاص والأهلي، وخاصة فيما يتعلق بالكليات التي تقبل من مجموع 60% علمي علوم لعام 2023 من جميع الحاصلين على شهادات الثانوية العامة المصرية في 2023.
كليات تقبل من 60 علمي علوم 2023
وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023.
وأوضح المجلس الأعلى بالجامعات الخاصة والأهلية وذلك وفقا لتقرير صادر عنه أن ستكون الحدود الدنيا في كليات ستقبل من 60% علمي علوم لعام 2023 وأقل، ستتمثل بكليات الحاسبات والمعلومات وكلية الإعلام وكلية السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية والتمريض وكلية الألسن والحقوق، مشيرا أن التقديم للجامعات الخاصة ما زال مستمر وذلك من خلال المواقع الإلكترونية في كل جامعة.
وتستعرض «الدستور » خلال النقاط التالية، الحدود الدنيا للتقدم لجميع الكليات التي تقبل من مجموع 60% علمي علوم لعام 2023:
- تربية دمنهور رياضة 251
- دار العلوم انتساب موجه المنيا 251
- آداب انتساب موجه الإسكندرية 250
- اقتصاد منزلي بنات عين شمس 250
- تربية نوعية القاهرة 250
- آداب الفيوم 250
- آداب وعلوم إنسانية السويس 250
- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 250
- دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
- آداب دمياط 249
- آداب انتساب موجه القاهرة 249
- آداب انتساب موجه الزقازيق 249
- حقوق حلوان 248
- تربية نوعية جنوب الوادي 248
- آداب أسوان 248
- آداب بنات عين شمس 248
- تربية (طفولة) جنوب الوادي 247
- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247
- تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247
- آداب العريش 247
- حقوق المنوفية بشبين الكوم 247
- إعلام بني سويف رياضة 247
- سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246
- سياحة وفنادق الفيوم 246
- تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246
- سياحة وفنادق مدينة السادات 246
- إعلام جنوب الوادي رياضة 246
- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246
- سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
- تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246
- سياحه وفنادق الاقصر 246
- آداب بني سويف 246
- سياحة وفنادق المنصورة 246
- سياحة وفنادق مطروح 246
- سياحة وفنادق المنيا 246
- آداب المنيا 246
- حقوق مدينة السادات 246
- فني ري وصرف ومساحة أسيوط 246
- آداب أسيوط 246
- سياحة وفنادق بني سويف 246
- اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 246
- آداب الوادي الجديد 246
- آداب جنوب الوادي 246
- آداب سوهاج 246
تنسيق الجامعات الخاصة 2023
وستكون عملية القبول في الجامعات الخاصة والأهلية هذا العام، من خلال الموقع الرسمي في كل جامعة، وذلك من ضمن تنسيق الجامعات الخاصة، منوها بأنه يتاح للطلاب التقدم للقبول المبدئي بهذا العام من خلال الموقع الرسمي للجامعات بانتظار القبول النهائي من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والذي سوف يعتمد الحد الأدنى للتنسيق القبول في الجامعات الخاصة والأهلية عقب تحديده من اللجنة العليا المسؤولة عن وضع التنسيق للجامعات الخاصة والأهلية.
ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاضا طفيفا بتنسيق الجامعات الخاصة 2023، قد سيصل إلى 1% أو 2%، مضيفا: متوقع أن سيصل تنسيق طب في الجامعات الخاصة لـ 81% وقد تصل في بعض الجامعات إلى 76