كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023 لطلاب الثانوية العامة

مع بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة في جميع المحافظات حرص الطلبة وأولياء الأمور على معرفة الكليات التي تقبل من 60% علمي علوم 2023 عبر جوجل، حيث أعلن المجلس الأعلى بالجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ أيام عن الحدود الدنيا للقبول في الكليات بالقطاع الخاص والأهلي، وخاصة فيما يتعلق بالكليات التي تقبل من مجموع 60% علمي علوم لعام 2023 من جميع الحاصلين على شهادات الثانوية العامة المصرية في 2023.

كليات تقبل من 60 علمي علوم 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة كليات تقبل من 60% علمي علوم 2023.

وأوضح المجلس الأعلى بالجامعات الخاصة والأهلية وذلك وفقا لتقرير صادر عنه أن ستكون الحدود الدنيا في كليات ستقبل من 60% علمي علوم لعام 2023 وأقل، ستتمثل بكليات الحاسبات والمعلومات وكلية الإعلام وكلية السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية والتمريض وكلية الألسن والحقوق، مشيرا أن التقديم للجامعات الخاصة ما زال مستمر وذلك من خلال المواقع الإلكترونية في كل جامعة.

وتستعرض «الدستور » خلال النقاط التالية، الحدود الدنيا للتقدم لجميع الكليات التي تقبل من مجموع 60% علمي علوم لعام 2023:

تربية دمنهور رياضة 251 دار العلوم انتساب موجه المنيا 251 آداب انتساب موجه الإسكندرية 250 اقتصاد منزلي بنات عين شمس 250 تربية نوعية القاهرة 250 آداب الفيوم 250 آداب وعلوم إنسانية السويس 250 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 250 دار العلوم انتساب موجه أسوان 249 آداب دمياط 249 آداب انتساب موجه القاهرة 249 آداب انتساب موجه الزقازيق 249 حقوق حلوان 248 تربية نوعية جنوب الوادي 248 آداب أسوان 248 آداب بنات عين شمس 248 تربية (طفولة) جنوب الوادي 247 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247 آداب العريش 247 حقوق المنوفية بشبين الكوم 247 إعلام بني سويف رياضة 247 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246 سياحة وفنادق الفيوم 246 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246 سياحة وفنادق مدينة السادات 246 إعلام جنوب الوادي رياضة 246 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246 سياحه وفنادق الاقصر 246 آداب بني سويف 246 سياحة وفنادق المنصورة 246 سياحة وفنادق مطروح 246 سياحة وفنادق المنيا 246 آداب المنيا 246 حقوق مدينة السادات 246 فني ري وصرف ومساحة أسيوط 246 آداب أسيوط 246 سياحة وفنادق بني سويف 246 اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 246 آداب الوادي الجديد 246 آداب جنوب الوادي 246 آداب سوهاج 246

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وستكون عملية القبول في الجامعات الخاصة والأهلية هذا العام، من خلال الموقع الرسمي في كل جامعة، وذلك من ضمن تنسيق الجامعات الخاصة، منوها بأنه يتاح للطلاب التقدم للقبول المبدئي بهذا العام من خلال الموقع الرسمي للجامعات بانتظار القبول النهائي من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والذي سوف يعتمد الحد الأدنى للتنسيق القبول في الجامعات الخاصة والأهلية عقب تحديده من اللجنة العليا المسؤولة عن وضع التنسيق للجامعات الخاصة والأهلية.

ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاضا طفيفا بتنسيق الجامعات الخاصة 2023، قد سيصل إلى 1% أو 2%، مضيفا: متوقع أن سيصل تنسيق طب في الجامعات الخاصة لـ 81% وقد تصل في بعض الجامعات إلى 76