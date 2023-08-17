حزب الغد: الرئيس السيسى يؤسس لجمهورية جديدة من خلال قيادته قاطرة التنمية

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وذلك على هامش زيارته لمدينة السلوم.

وأكد إسماعيل، فى بيان صحفى له، أن إشادة ممثلى القبائل بإنجازات الرئيس السيسى لم تأتِ من فراغ، خاصة فى ظل الطفرة الهائلة التى حققها الرئيس السيسى فى مجال البنية التحتية فى كل المحافظات ومن بينها محافظة مرسى مطروح من خلال إنشاء الطرق والكبارى.

وأوضح سكرتير عام حزب الغد أن الرئيس السيسى يؤسس لجمهورية جديدة من خلال قيادته قاطرة التنمية فى كل ربوع مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالبسطاء، وظهر ذلك من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة التى تخدم ملايين المصريين فى قرع ونجوع مصر.

وأشار إلى أن إنجازات الرئيس السيسى منذ توليه رئاسة مصر لا تحصى فى كل المجالات، مؤكدًا أننا ندعم الرئيس السيسى لاستكمال المشروعات القومية التى تخدم مصر لتحقيق رؤية مصر 2030.