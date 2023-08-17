الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل البرنامج الزمني لمنافسات اليوم الثالث للبطولة العربية للجودو بمدينة العلمين

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو بالعلمين

انطلقت فعاليات اليوم الثالث من منافسات الأشبال بالبطولة العربية للجودو، والتي تقام بمدينة العلمين الجديدة وتنتهي غدا الجمعة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن البرنامج الزمني لمنافسات اليوم الثالث، وجاءت كالتالي:

تستمر الفترة الصباحية حتى الواحدة والنصف مساء، حيث تقام فى الفترة الصباحية لأوزان تحت 73 كجم وتحت 81 كجم وتحت 90 كجم، وفوق 90 كجم ذكور، وعلى مستوى الإناث لأوزان تحت 40 كجم، وتحت 44 كجم، وتحت  48 كجم، وتحت 52 كجم.

وفى الفترة المسائية تقام فى الفترة من الثالثة حتى السابعة والنصف لمنافسات أوزان تحت 50 كجم، وتحت 55 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 66 كجم على مستوى الذكور، وعلى مستوى الإناث تحت 57 كجم، وتحت 63 كجم، وتحت 70 كجم، وفوق 70 كجم، كما تقام قرعة الناشئين فرق.

وعقب انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية يقام فى السادسة مساء حتى السادسة والنصف الميزان الرسمى للناشئين والناشئات، وكذلك الكشف عن بدل المباريات.

وخسر عمر ياسر، لاعب نادي وادي دجلة بالمعادي، من منافسه عبد الوهاب من الكويت، ليتأهل الأخير إلى دور الثمانية في وزن 81 كجم .

فيما تفوق الكويتي عبد الله سعيد، لاعب القادسية للجودو، على منافسه ناصر كمال من مصر، ويتأهل لمواجهة لاعب عراقي في الدور المقبل من البطولة .

وحقق أول 3 مراكز لاعبين مصريين، حيث حقق المركز الأول والميدالية الذهبية على حلمي، المركز الثاني والفضية إياد محمد، وعلى مستوى المركز الثالث والبرونزية ياسين ياسر، أحمد العوضي الثالث مكرر من الكويت.

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