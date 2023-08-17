الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم 17 أغسطس

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فيما تراجعت العملة الأوروبية "اليورو"، وارتفع الجنيه الإسترليني، وذلك في بداية تعاملات، اليوم الخميس، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك العاملة بمصر.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية تراجعا ما بين (10-12) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.40 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.61 جنيه للشراء و33.69 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.66 جنيه للشراء و33.77 جنيه للبيع.

فيما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين (7-8) قروش شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.08 جنيه للشراء و39.28 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.21 جنيه للشراء و39.41 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.28 جنيه للشراء و39.40 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.29 جنيه للشراء و100.23 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

الدولار سعر صرف الدولار الجنيه البنوك أسعار الدولار

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