رئيس "دراجون أويل" الإماراتية: موقع مصر الجغرافى يشجع على الاستثمار

قال المهندس علي الجروان، رئيس شركة "دراجون أويل" الإماراتية، إن منطقة خليج السويس بها فرص كبيرة وواعدة للتنقيب والكشف عن البترول والغاز، وإنه يجري في الوقت الحالي تقييم الاحتياطي لكشف جديد في المنطقة ومن ثم الإعلان عن تفاصيله في أقرب وقت.

وأضاف رئيس الشركة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كميات الزيت التي تنتجها الشركة من النوع الخفيف وهي جديدة، وأن العقول المصرية في الوزارة والشركات التابعة لها جيدة جدًا، بالإضافة إلى أن موقع مصر الجغرافي يشجع على الاستثمار في التنقيب عن المواد البترولية.

رئيس «دراجون أويل» الإماراتية: موقع مصر يشجع على الاستثمار

كان قد كشف «الجروان» في وقت سابق عن أنه يجري في الوقت الحالي بناء منصات لزيادة الإنتاج، وخلال العام 2024 ستكون هناك اكتشافات أخرى كبيرة، وذلك بعد تنفيذ حفر التحري وحفر الاستكشاف، لعدد من مناطق امتيازات الشركة في «خليج السويس».

وذكر أن مستوى الإنتاج مبشر بالخير خلال الفترة المقبلة، كما أن الشركة تواصل إنتاج 60 ألف برميل، وفي زيادة مستمرة، وذلك بعد الانتهاء من التسهيلات وتركيب المعدات اللازمة.