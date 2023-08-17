الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"السعيد" يصدر قرارًا بتشكيل مجلس جامعة بنها الأهلية

السعيد يصدر قرارًا
"السعيد" يصدر قرارًا بتشكيل مجلس جامعة بنها الأهلية

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، قرارًا بتشكيل مجلس جامعة بنها الأهلية ليكون على النحو التالي كلٌ بصفته: رئيس الجامعة الأهلية "رئيسًا"، وعضوية كل من رئيس الجامعة الحكومية، ونائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، ونائب رئيس الجامعة الحكومية لشئون التعليم والطلاب.

كما يضم مجلس الجامعة أيضًا عضوية كل من مديري برامج كليات الطب البشري، والهندسة، وطب الأسنان، وعلوم الحاسب، والاقتصاد والأعمال، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى عضوية رئيس جهاز مدينة العبور، وأمين الجامعة لأمانة سر المجلس.

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