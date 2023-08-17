جامعة حلوان الأهلية تفتح باب الالتحاق ببرنامج التصميم الداخلى البيئى

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن بدء الالتحاق ببرنامج التصميم الداخلي البيئي Environmental Interior Design بكلية الفنون التطبيقية، وذلك بحد أدنى ٥٣٪، ومصروفات البرنامج هي ٥٠ ألف جنيه.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب أن برنامج البكالوريوس يتكون من 5 مستويات (مقسمة إلى 10 فصول دراسية)، وهو برنامج أكاديمي خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، وتتم الدراسة باللغة الإنجليزية، بالتعاون والشراكة مع برنامج التصميم الداخلى والعمارة البيئية- جامعة رافينسبورن بلندن، على أن تكون أوجه التعاون فى مقررات التصميم المستدام والاتجاهات الحديثة.

برنامج التصميم الداخلي البيئى هو مجال علمي يتضمن مزيجًا من علوم التصميم الداخلي للفراغات المختلفة (سكنى– تجارى– إدارى– سياحى)، وربطها بالبيئة الطبيعية، والاجتماعية، والثقافية، والمادية.

يدرس هذا البرنامج كيفية حل جميع مشاكل التصميم الداخلي والأثاث وفق الأهداف العامة للتنمية المستدامة، التي تنادى بها هيئة الأمم المتحدة لخلق مساحة داخلية تخدم وظائف الحياة المختلفة للإنسان، والتفاعل مع احتياجات الإنسان وتوظيف جميع الفنون التطبيقية في التنظيم الجمالي والوظيفي لإنشاء بيئة داخلية مناسبة، أو إعادة استخدام تصميم الفراغات القائمة، بالاعتماد على دراسات بشرية وأرجونومية وتكنولوجية متخصصة.

يتم دعم التوجه الإبداعي والتكنولوجي للبرنامج من خلال إعداد الطلاب للعالم التقني الحقيقي، والقدرة على تطبيق الأساليب العلمية والممارسات المهنية ومعرفة المستهلك وأخلاق المهنة.

وتعتبر مشاريع التصميم، التي يتم تنفيذها في الورش والمعامل واستديوهات الجامعة من أساسيات البرنامج، مما يعكس بيئة عمل المهنة، كما يوفر البرنامج فرصًا لا مثيل لها للتدريب الخارجى في مؤسسات متخصصة في التصميم البيئى.

وتتمثل رؤية البرنامج في تحقيق التكامل والتنسيق بين التصميم الداخلي والبيئة المستدامة، من خلال فتح مجالات ومصادر للابتكـــار والإبـداع، تواجه وفقـــًا لمعاييـــر الجـــودة العالميــــة، مع مواكبة المستجدات والمتغيرات لسوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

ورسالة البرنامج هي إعداد الكوادر البشرية المؤهلين من المصممين في تخصص التصميم الداخلى والبيئى، بما يتناسب مع الاتجاه البيئي في التصميم، محققين التكامل المتوافق بين التصميم الداخلى بجميع عناصره والبيئة المحيطة في ضوء معايير الاستدامة والجودة الشاملة المستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الطالب من مهارات التصميم التكاملى للتصميم الداخلى البيئي بجميع عناصره، والبيئة الخارجية والداخلية بما يتوافق مع الاستدامة البيئية.

الارتقاء بفكرة الدمج والتنسيق بين البيئة الداخلية والخارجية وسد الثغرات التصميمية بينهما لتحقيق قيمة تنافسية.

المحافظة على السياقات الثقافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع المحلى والعربى والعالمى، والتصميم الشامل وفقًا لهذه السياقات، إكساب الطالب مهارات التصميم والتنفيذ بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة، تحقيق معايير الإبداع والتصميم والابتكار فى التصميم الداخلى البيئي بجميع عناصره، بما يحقق الاستدامة البيئية، وتطوير وتنمية الأبحاث التجريبية على مستوى الأفكار والتقنيات والخامات.

التواصل مع المستفيدين على مستوى المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات لتبادل الخبرات.

مواصفات الخريج (برنامج التصميم الداخلى البيئي)

يتصف الخريج بالقدرة على ابتكار تصميمات مختلفة تتنوع حسب الوظيفة وظروف المكان وتنفيذ المشروعات الخاصة بالتصميم الداخلى بجميع عناصره، بما يتوافق مع اتجاه الاستدامة البيئية والمعايير البيئية العالمية، ابتكار حلول خاصة بالبيئة المبنية الداخلية وفقًا للاتجاهات العالمية الحديثة، ودمج وترابط التقنيات التقليدية مع حلول البرمجيات الحديثة في التصميم والتنفيذ من خلال الأجهزة الرقمية.

تميز وتوظيف الطرز أو الاتجاهات الفنية الحديثة المتوافقة مع المحيط البيئي، وضع المواصفات والرسومات التنفيذية وتنفيذ والإشراف على تنفيذ كل التصميمات الداخلية المختلفة بأسلوب علمي متطور متوافق مع جميع الخامات والتكنولوجيا الحديثة، مواكبة التطورات الجديدة في إعادة استخدام تصميم المباني القائمة.

منسق البرنامج الأستاذة الدكتورة رانيا مسعد، أستاذ التصميم الداخلي والأثاث، ولمزيد من الاستفسارات عن البرنامج يمكن التواصل على الرقم:

012‪2661‪779‪5