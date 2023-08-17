منها انخفاض الوزن.. أسباب فقدان السمع عند حديثي الولادة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أسباب فقدان السمع عند الأطفال، لافتة إلى أن هناك مرحلتين قد يفقد فيهم الأطفال السمع وهما مرحلة ما قبل الولادة والفترة المحيطة بالولادة.

وأشارت الوزارة في منشورٍ عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إلى أن الأسباب التي قد تتسبب فى فقدان السمع في مرحلة ما قبل الولادة تشمل؛ العوامل الوراثية، بالإضافة إلى الالتهابات داخل الرحم مثل الحصبة الألمانية وعدوى الفيروس المضخم للخلايا.

أما أسباب ضعف السمع في المرحلة المحيطة بالولادة فشملت؛ نقص الأكسجين وقت الولادة، اليرقان الشديد في الفترة التالية للولادة، انخفاض وزن الطفل عند الميلاد، العدوى الأخرى فى الفترة المحيطة بالولادة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن إجراء الكشف السمعي للأطفال حديثي الولادة ضروري لاكتشاف المرض في حالة وجوده.

وقالت إن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة تقدم خدماتها بالمجان، مشيرة إلى ضرورة الكشف والاطمئنان على صحتك بالمجان ضمن حملة "100 يوم صحة".

وأضافت أن الحملة تستقبل المواطنين يوميًا من ٩ صباحًا لـ ٩ مساءًا، لافته إلى أن الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين بضرورة التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».