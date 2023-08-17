"الأرصاد": متوقع سقوط أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، متأثرة البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى اليوم تصل إلى 35 درجة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن الأجواء ليلًا مستقرة، مع وجود نشاط في حركة الرياح يساهم في تلطيف حالة الجو، منوهة بأن اليوم هناك اضطراب شديد في البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بهما، فهما غير مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.

ولفتت إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة لمدة الـ72 ساعة المقبلة على سانت كاترين وسلاسل جبال البحر الأحمر.