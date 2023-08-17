الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. وحقيقة الشرط الجزائي في عقد محمد شريف

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار التي شملت أحداث اجتماعية وفنية وسياسية واقتصادية ورياضية، وغيرها، ويرصد “الدستور” أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

إخلاء 4 قرى فى إسبانيا إثر نشوب حريق غابات فى جزر الكنارى

أمرت السلطات الإسبانية بإخلاء أربع قرى بجزر الكنارى إثر اشتعال حريق غابات بحديقة طبيعية قرب بركان جبل "تيد"،واندلع الحريق فى منطقة غابات فى وديان شديدة الانحدار فى الجزء الشمالى الشرقى من "تينيريفى" ما جعل مهمة رجال الإطفاء أكثر صعوبة للقراءة (اضغط هنا)

جامعة حلوان الأهلية.. كل ما تريد معرفته عنها قبل التقديم

تصدرت جامعة حلوان الأهلية التريند وعمليات البحث عبر محرك "جوجل" الشهير كونها ملجأ طلاب الصف الثالث الثانوي في تحقيق أحلامهم عن طريق الدراسة بها فيما يتمنونه ولم يحالفهم الحظ بسبب مجموعهم لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وكيل محمد شريف يكشف حقيقة الشرط الجزائى وعرضى الزمالك وبيراميدز

تحدث سيد مصطفى، وكيل اللاعب عن انتقال محمد شريف، مهاجم الأهلي، إلى صفوف الخليج السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأعلن نادي الخليج السعودي عن تعاقده مع محمد شريف قادمًا من نادي الأهلي مقابل 1.8 مليون دولار خلال الصيف الجاري لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الولايات المتحدة.. ارتفاع قتلى حرائق هاواى إلى 110 أشخاص

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستمرة في ولاية هاواي الأمريكية إلى 110 قتلى، على ما أعلن حاكم الولاية جوش جرين، اليوم الخميس لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 17-8-2023

ينال البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اهتمام كبير من الجمهور، الذي يبحث بشكل يومي عن تفاصيل هذا الموضوع للاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أخبار فاتتك اقتصادية ورياضية حريق غابات جامعة حلوان الأهلية محمد شريف الولايات المتحدة

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