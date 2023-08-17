وكيل محمد شريف يكشف حقيقة الشرط الجزائى وعرضى الزمالك وبيراميدز

تحدث سيد مصطفى وكيل اللاعب عن انتقال محمد شريف مهاجم الأهلي إلى صفوف الخليجي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن نادي الخليج السعودي، تعاقده مع محمد شريف قادمًا من النادي الأهلي مقابل 1.8 مليون دولار خلال الصيف الجاري.

وقال سيد مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "أنا وكيل محمد شريف، المفاوضات بدأت مع نادي الخليج منذ 12 يومًا، ومن الصعب للغاية خروج لاعب المدير الفني متمسك باستمراره مع الفريق".

وأضاف: "الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق، دائمًا النادي الأهلي يعزز صفوفه بضم لاعبين جدد بشكل قوي، وأي لاعب داخل القلعة الحمراء يعطي إضافة كبيرة لأي مكان في صفوفه".

وواصل حديثه: "المفاوضات مع الخليج السعودي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصةً أنه كان هناك عرض من فاتح كاراجمروك وكونيا سبور في الدوري التركي وقبل عام كان هناك عروض من الإمارات والسعودية، لكن محمد شريف فضل التركيز مع النادي".

وتابع: "كان هناك صعوبة في المفاوضات والعرض كان مميز للغاية من جانب النادي السعودي، وشريف كان يريد الحصول على عدد دقائق كبر".

وعن وجود شرط جزائي في عقد محمد شريف بأن لا يلعب في نادي مصري سوى الأهلي: "لا يعتبر شرط جزائي بمبلغ معين مقابل عودة اللاعب للدوري المصري، في النهاية هو شرط ينص أن تكون الأولوية للنادي الأهلي حال عودته".

واختتم: "هناك نسبة إعادة بيع 15% للأهلي في حال رحل اللاعب عن فريق الخليج، اللاعب لم يتلق أي عرض من الزمالك أو بيراميدز، وفي حل عودته إلى مصر ستكون الأولوية للمارد الأحمر".