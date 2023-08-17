الولايات المتحدة.. ارتفاع قتلى حرائق هاواى إلى 110 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستمرة في ولاية هاواي الأمريكية إلى 110 قتيلًا، على ما أعلن حاكم الولاية جوش جرين، اليوم الخميس.

وقال حاكم الولاية خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم الإعلان عن وفاة 110 أشخاص" جراء الحرائق غير المسبوقة التي تشهدها الولاية.

وأسفر طقس صيفي عنيف في معظم أنحاء الولايات المتحدة عن أكثر حرائق الغابات فتكا في البلاد منذ أكثر من قرن، على بعد 2500 ميل من الساحل الغربي في هاواي.

وبدأت حرائق الغابات في الولاية بسبب الطقس الحار والجفاف، حيث فاقمت الرياح القوية التي تسبب بها إعصار دورا الوضع وتسببت في انتشار الحرائق بشكل كبير في الولاية.

كما أدت الحرائق إلى تدمير عدة مناطق سياحية في الولاية بما في ذلك مدينة لاهيانا السياحية الشهيرة.

بايدن يعتزم زيارة الولاية

من جهته، أعلن البيت الأبيض أمس الأربعاء أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، يعتزمان السفر إلى هاواي في 21 أغسطس الجاري للقاء العاملين في فرق الإنقاذ والناجين من حرائق الغابات.

وكان جو بايدن قال أمس الأول الثلاثاء في كلمة له بولاية ويسكونسين: "أنا وزوجتي جيل ننوي التوجه إلى هاواي حينما تتوفر لنا الإمكانية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه بحث هذا الموضوع مع حاكم ولاية هاواي جوش جرين، مشيرًا إلى أنه لا يريد عرقلة أعمال السلطات المحلية، بل يريد "التأكد من أنها تمتلك كل ما تحتاج إليه" للسيطرة على الحرائق المستعرة.

وتابع: "إن الحرائق لا تزال مستعرة في هاواي، وأودت بحياة 99 شخصا، وهذه أكبر كارثة حرائق منذ أكثر من 100 عام".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أكد لحاكم هاواي أن "الولاية ستحصل على كل ما هو ضروري من الحكومة الفدرالية" من أجل إعادة الإعمار وإزالة عواقب الحرائق.