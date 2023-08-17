الزراعة: معهد البساتين يواصل تدريب طلاب الجامعات مجانًا فى مجالات الفاكهة والخضر

يواصل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة للأسبوع السابع على التوالى التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية.

يأتى ذلك فى إطار سعى المعهد لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحت رعاية د. محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية وبإشراف د . عادل عبدالعظيم، نائب رئيس المركز.

وصرح د. أحمد حلمي، مدير المعهد، بأن هذا الأسبوع سوف يتم تنفيذ برنامج تدريبى لعدد ٢٠٠ طالب وطالبة من قسمى الإنتاج النباتي وقسم البساتين من كليات الزراعة لجامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة بنى سويف وجامعة بنها وجامعة المنيا وجامعة أسوان وجامعة جنوب الوادي، حيث تضمن البرنامج التدريبى على تدريب الطلاب على الأعمال الفنية الزراعية وأعمال المشاتل وعمليات الإكثار بالطرق العادية وبنظام زراعة الأنسجة، وتضمن أيضًا التعريف بدور وزارة الزراعة فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية، والتى تتضمن التوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج الزراعى. كما تم التعريف أيضًا بأقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع الزراعة لمواجهة التغيرات المناخية المتطرفة ومساهمة المعهد فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري، وتقليل الاستيراد والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تداول المنتج الزراعي البستانى وكيفية تقليل الفاقد من مرحلة الجمع حتى وصول المنتج للمستهلك.

من جانبه أكد د . رمضان محمد، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن البرنامج التدريبى يهدف إلى زيادة وعى الطلاب بكيفية التغلب على الآثار المناخية المتغيرة والآثار السلبية للأوبئة مثل فيروس كورونا والحروب العالمية، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الممارسات المعمليه الجيدة وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

كما تم التدريب بأفرع المعهد المختلفة على مستوى الجمهورية

(ديوان المعهد وأقسامه المختلفة - أقسام الخضر والنباتات الطبية والعطرية بالدقى - محطة بحوث البساتين بالمنصورة - مزرعة قها - محطة بحوث شندويل - محطة بحوث المراشدة - محطة بحوث كوم أمبو - الحديقة النباتية بأسوان).