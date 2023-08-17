الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: معهد البساتين يواصل تدريب طلاب الجامعات مجانًا فى مجالات الفاكهة والخضر

جانب من التدريب
جانب من التدريب

 يواصل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة للأسبوع السابع على التوالى التدريب الصيفى المجانى لطلاب الجامعات المصرية.

يأتى ذلك فى إطار سعى المعهد لإعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحت رعاية د. محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية وبإشراف د . عادل عبدالعظيم، نائب رئيس المركز.
وصرح د. أحمد حلمي، مدير المعهد، بأن هذا الأسبوع سوف يتم تنفيذ برنامج تدريبى لعدد ٢٠٠ طالب وطالبة من قسمى الإنتاج النباتي وقسم البساتين من كليات الزراعة لجامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة بنى سويف وجامعة بنها وجامعة المنيا  وجامعة أسوان وجامعة جنوب الوادي، حيث تضمن البرنامج التدريبى على تدريب الطلاب على الأعمال الفنية الزراعية وأعمال المشاتل وعمليات الإكثار بالطرق العادية وبنظام زراعة الأنسجة، وتضمن أيضًا التعريف بدور وزارة الزراعة فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية، والتى تتضمن التوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج الزراعى. كما تم التعريف أيضًا بأقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع الزراعة لمواجهة التغيرات المناخية المتطرفة ومساهمة المعهد فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري، وتقليل الاستيراد والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تداول المنتج الزراعي البستانى وكيفية تقليل الفاقد من مرحلة الجمع حتى وصول المنتج للمستهلك.
من جانبه أكد د . رمضان محمد، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، أن البرنامج التدريبى يهدف إلى زيادة وعى الطلاب بكيفية التغلب على الآثار المناخية المتغيرة والآثار السلبية للأوبئة مثل فيروس كورونا والحروب العالمية، بالإضافة إلى  تدريب الطلاب على الممارسات المعمليه الجيدة وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.
كما تم التدريب بأفرع المعهد المختلفة على مستوى الجمهورية 
(ديوان المعهد وأقسامه المختلفة - أقسام الخضر والنباتات الطبية والعطرية بالدقى - محطة بحوث البساتين بالمنصورة - مزرعة قها - محطة بحوث شندويل - محطة بحوث المراشدة - محطة بحوث كوم أمبو - الحديقة النباتية بأسوان).

معهد بحوث البساتين وزارة الزراعة التدريب الصيفي الجامعات المصرية طلاب الجامعات

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بقتل جاره فى الطالبية: "كان هيفضحنى ويلم عليا الناس"

سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصرى

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة  الخميس 17-8-2023

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 17-8-2023

أكرم حسنى يتصدر إيرادات شباك التذاكر بـ"العميل صفر" فى أول أيام عرضه

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس