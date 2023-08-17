أسعار الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الخميس 17 أغسطس في البورصة الرئيسية

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق، حيث سجلت أمس 60 جنيها لكيلو الفراخ البيضاء واليوم يسجل 61 جنيها للكيلو، وقد ارتفعت أسعار الفراخ البلدي حيث سجلت أمس 110 جنيهات للكيلو واليوم تسجل 112 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

ارتفعت أسعار لحوم الفراخ البيضاء اليوم الخميس في المزرعة لتسجل 61 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك 69 جنيها للكيلو.

ارتفعت أسعار لحم الفراخ الساسو اليوم الخميس في المزراعة لتسجل 105 جنيهات، وتصل إلي المستهلك بـ112 جنيها للكيلو.

ارتفعت أسعار لحوم الفراخ البلدي اليوم الخميس في المزرعة لتسجل 112 جنيها، وتصل إلي المستهلك بـ120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحوم أمهات أبيض اليوم الخميس في المزرعة لتسجل 54 جنيها، وتصل إلى المستهلك بـ 60 جنيها للكيلو.

قائمة أسعار البط والنعام اليوم الخميس 17 أغسطس

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم السمان اليوم في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام اليوم في بورصة الدواجن 250 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي)- اليوم في بورصة الدواجن 400 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي)-اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم اليوم في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الخميس

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم في بورصة الدواجن 80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم في بورصة الدواجن 62 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن 66 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم في بورصة الدواجن 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم في بورصة الدواجن 59 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم في بورصة الدواجن 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.