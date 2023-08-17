الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب وإصابة والده إثر انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بسوهاج

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي شاب مصرعه و أصيب والده إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق  الصحراوي الغربي بسوهاج عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، و تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى الجامعي.

كانت البداية عندما تلقي  اللواء مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج،  بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، ووجود مصاب ومتوفى، وتم الدفع بالقوات لمكان الحادث، ورفع آثاره، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بانقلاب سيارة ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جرجا، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة "هاني. ا. ا" 43 سنة سائق مقيم أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة نجل قائد السيارة "علي. ه. ا. ا" 17 سنة طالب ومقيم بذات الناحية، وإصابة قائد السيارة بجروح رضية بفروة الرأس والوجه، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما سبق تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

اختلال عجلة القيادة إدارة المباحث الجنائية اختلت عجلة أختلال عجلة القيادة بيد السائق الطريق الصحراوي ا الطريق الصحراوي الغرب الطريق الصحراوي الغربي

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