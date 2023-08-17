مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى: تم رفع 3 مقترحات خاصة بنظام الانتخابات للرئيس السيسى

وجه النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للحوار الوطني، والذي يؤكد كل يوم أنه يفي بوعوده .

وأضاف “الطماوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن حماوة النقاش تثري الحوار الوطني، لافتاً إلى أن كل حزب سياسي وكل قوى سياسية، حتى الأكاديميين والمتخصصين يحكمهم في آراهم أيدولوجيات بنوا عليها أفكارهم السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مروراً بالحركة الليبرالية أو التيار القومي، وبالتالي فمن الطبيعي أن يدافع كل فرد عن وجهة نظره.

وأوضح أن مجلس أمناء الحوار الوطني، قرر رفع المقترحات الثلاث بالنسبة للنظام الإنتخابي للرئيس السيسي، بالإضافة إلى المقترحات التي وردت بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.