النائبة أميرة صابر: نراجع أكثر من ألف ورقة تتضمن توصيات الحوار الوطنى

كشفت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، آخر مستجدات الحوار الوطني، قائلة: "نراجع أكثر من ألف ورقة توصيات الحوار الوطني لإخراجها، وذلك ضمن اجتماع استغرق 11 ساعة".

وأضافت النائبة أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن اللجان رفعت مختلف توصياتها ومقترحاتها، لافتة إلى أنه في نهاية المطاف يكون هناك عدد من المحاور أو التوصيات التي تم الاتفاق على أهميتها وأولويتها، مؤكدة أن الهدف من الحوار الوطني هو تأكيد أولويات العمل الوطني في الملف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وكل محور يندرج تحته عددًا من اللجان، وتضمن كل لجنة مجموعة من المخرجات.

وأشارت إلى أنه سيكون في مجلس النواب عدد كبير من التشريعات التي تواجه أولوية دراستها من مخرجات الحوار الوطني، لافتة إلى أن هناك مسارين للحوار الوطني؛ مسار تنفيذي من خلال اقتراح على الحكومة أن تباشر عدد من القرارات والتوصيات، أو أن المجالس النيابية تعدل تشريع أو تقر تشريع قوانين جديدة.