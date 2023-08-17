الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات عسكرية روسية مصرية فى موسكو

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين واللواء خالد مجاور

بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، مع اللواء خالد مجاور، مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية، آفاق التعاون بين العسكري بين البلدين، على هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي.
 

وحسب بيان أصدرته السفارة الروسية في مصر: "في 15 أغسطس بحث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، مع اللواء خالد مجاور، مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية، العديد من القضايا، والمجالات الرئيسية الواعدة للتعاون الروسي المصري على هامش مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي".

 

وناقش الطرفان المجالات الرئيسية للتعاون الروسي المصري، بما في ذلك إقامة التدريبات العسكرية المشتركة في عام 2023.

 

كما تم التطرق خلال المباحثات إلى "أهمية الشراكة الروسية المصرية في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

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