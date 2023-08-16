الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": عمر عبد الرحمن اعتبر نفسه تلميذًا للقرضاوى

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن كانت هناك صلة قوية جدًا بين عمر عبدالرحمن أمير الجماعة الإسلامية، والدكتور يوسف القرضاوي.

وأضاف الخرباوي، خلال الجزء الثاني من حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن عمر عبدالرحمن كان يعتبر نفسه تلميذ الشيخ القرضاوي، وكان يقول إنه فقيه هذه الأمة.

وتابع: "عمر عبد الرحمن كان يقول إن فتاوى القرضاوي فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات نأخذها منه، أما ما يتعلق بالجهاد قال هو وضع كتاب رائع عن الجهاد وتحدث فيه عن جهاد الدفع وجهاد الطلب".

وأشار إلى أن أول من تواصل مع عمر عبدالرحمن من التنظيم السري في مصر كان اللواء صلاح شادي أحد رموز التنظيم السري، موضحًا أن قسم الوحدات داخل جماعة الإخوان كان يضم ضباط جيش وشرطة ممن تمت السيطرة على عقولهم.

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد ثروت الخرباوى جماعة الإخوان القرضاوى يوسف القرضاوي

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