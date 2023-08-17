محافظ أسوان يقدم واجب العزاء في مدير فرع الأكاديمية: نموذج مختلف في خدمة مجتمعه

قدّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واجب العزاء فى د.محمد بشير، مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مدير فرع الأكاديمية السابق وسط حضور كبير من القيادات التنفيذية والبرلمانية والجامعية والأكاديمية والدينية والشعبية بالمحافظة.

كان فى استقبال المحافظ بمقر الأكاديمية د.عطا الله حشاد، مدير فرع الأكاديمية بأسوان وقيادات الأكاديمية، وأسرة الفقيد.

وقال محافظ أسوان إن الفقيد كان أحد المساهمين فى إنشاء وافتتاح فرع الأكاديمية العربية البحرية بالمحافظة وكان له الفضل الكبير فى الارتقاء بالتعليم الأكاديمى بزهرة الجنوب، مضيفًا أن الراحل ضرب نموذجاً ومثالاً يحتذى به فى الإخلاص والعمل لتوفير فرص التعليم الأكاديمى لأبناء الجنوب والصعيد، راجيًا من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محافظ أسوان يقدم واجب العزاء في مدير فرع الأكاديمية