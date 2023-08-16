نائبة: رفع 3 مقترحات للانتخابات البرلمانية المقبلة للرئيس السيسي

علقت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمُخرجات الحوار الوطني.

وقالت أميرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المُذاع عبر فضائية "الأولي المصرية "، مساء الأربعاء إن مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي على استجابته الفورية لدراسة مخرجات الحوار الوطني.

أضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن هناك كم كبير من المخرجات (تشريعي وتنفيذي) سيأخذ شهور كثيرة في تنفيذه، موضحة أن هناك 3 مقترحات بشأن الإنتخابات البرلمانية.

وأشارت إلى أنه من الجائز جداً التوافق على شكل معين للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن مجلس الأمناء لم يتوصل لمقترح أو توافق حول الشكل النهائي، لكن تم رفع الـ3 مقترحات للرئيس السيسي لحسم الأمر.