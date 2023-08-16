الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكرم القصاص: حديث الرئيس السيسى يتسم بالمصارحة والوضوح

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يتسم بالمصارحة والوضوح والتأكيد على اهتمام الدولة بالمواطن، والتنمية الشاملة في كافة قطاعات الدولة وكافة المحافظات. 

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر فضائية etc، أنه بداية من درة المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" التي نقلت التنمية من القاهرة والمحافظات الكبرى إلى الريف المصري الذي كان مهملًا على مدار العقود، وصولًا للمحافظات الحدودية التي تتم فيها إقامة مشروعات مختلفة، لافتًا إلى أنه في عز مواجهة الإرهاب كان يتم العمل في مشروعات التنمية.

وأشار إلى أن مدينة العلمين كانت حقل ألغام، وتحولت إلى مدينة جذب استثمارات عالمية، لافتًا إلى أن العلمين لا تقتصر على السياحة فقط، وإنما تضم الزراعة والصناعة والتجارة، فضلًا عن مشروعات القطارات التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وهي المشروعات التي كان يوجه بها العلماء مثل فاروق الباز وخبراء التنمية، حيث إنه عندما يتم  عمل القطارات يبني من حوله مجتمعات مثلما يحدث في  أمريكا وأوروبا، وبالتالي فإن التعمير يبدأ من هذه النقطة.

وأكد الكاتب الصحفي أن الساحل الشمالي قد تحول إلى ساحل عالمي، لافتًا إلى أن الاستثمار يخلق فرصًا جديدة للعمل، متابعًا: "قريبًا نشهد نتائج الحوار الوطني على الأرض".

إنجي أنور أكرم القصاص مشروعات التنمية المشروعات القومية الساحل الشمالى

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