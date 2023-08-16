الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد أبو اليزيد يكشف أهمية طرح السكر بالبورصة المصرية للسلع

السكر
السكر

كشف أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، أهمية طرح كميات من السكر للشركات المنتجة عبر البورصة، مؤكدًا أنه سيكون في صالح شركات التوزيع والتجار والتعبئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن طرح السكر بالبورصة، يعمل على ضبط أسواق السلع واستقرارها ويسير في علاقة مباشرة بين المنتجين للسلع والمواد الغذائية، كما أنه سيلغي وجود سماسرة ووسطاء ومحتكرين.

خفض أسعار السكر بالأسواق

وأكد أن هذا الطرح سيؤدي لخفض أسعار السكر بالأسواق بسبب وجود سعر بشفافية ويلغي أن يقوم التاجر باحتكار جزء من السكر وعرض جزء منه فقط، مشيرًا إلى أن السكر يعد السلعة الرابعة التي تعرض في البورصة بعد القمح وفول الصويا، والذرة الصفراء. 

أحمد أبو اليزي السكر البورصة ضبط أسواق السلع أسعار السكر

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