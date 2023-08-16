الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" تستعد للموسم الشتوي بتحسين تجربة زيارة السائحين للمواقع الاثرية

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار

طالب أحمد عيسى وزير السياحة والاثار بتحسين تجربة زيارة المواقع الأثرية والمتاحف وتلقيها ما تستحقه من إنفاق وما يستحقه الزائر السائح من تجربة سياحية متميزة، جاء ذلك فى إطار بحث الاستعدادات الخاصة؛ لاستقبال الموسم السياحي الشتوي.

كما أشار الوزير إلى أهمية عقد المزيد من الدورات التدريبية للعاملين في المواقع الأثرية والمتاحف وخاصة المتعاملين مع السائحين على كيفية استقبال السائحين حيث يعتبر العنصر البشري المتعامل مع السائح جزءاً لا يتجزأ من تلك التجربة السياحية التي تعمل الوزارة على تحسينها.

كما ناقش وزير السياحة والآثار سبل مواجهة وتقنين أوضاع بعض الكيانات الغير شرعية التي تنظم بعض البرامج السياحية من خلال حملات التفتيش الدورية بالمحافظات السياحية المختلفة والتي تقوم بها الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

يشار الى ان السياحة المصرية قد شهدت معدلات إيجابية غير مسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي  حيث تعتبر أعلى 6 شهور في تاريخ السياحة المصرية مقارنة بما شهدته تلك الفترة خلال عام 2010 والذي كانت قد حققت السياحة في مصر خلاله أعلى أرقام، وقد وصل خلال الـ6 أشهر الأولى إلى مصر ما يقرب من 7 ملايين سائح.

وتعمل وزارة السياحة والآثار حاليًا على تطوير والارتقاء بجودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين وتحسين التجربة السياحية في مصر في ظل ما تشهده صناعة السياحة بها من تطور كبير.

تجربة سياحية الموسم السياحي الشتوي وزير السياحة والآثار المواقع الأثرية

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