"كاش ناو" يغادر "الفرصة" والمنافسة بين "عطلانة" و"سوبر بى"

غادرت شركة "كاش ناو" الحلقة التسابقية من برنامج "الفرصة"، وأصبحت المنافسة في حلقة اليوم بين شركتي "عطلانة" و"سوبر بي".

"كاش ناو" متجر شامل يقدم خدمات مالية وغير مالية، كما أن "كاش ناو" يقدم خدمات مثل إنهاء المشاوير الخاصة بإصدار وثيقة تأمين متناهية الصغر، حجز الاستشارات الطبية، طلب الأدوية وتحويل الأموال اللحظية من محفظة "كاش ناو" لأي محفظة داخل مصر.

وجاءت أصوات أعضاء لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" كالتالي:

أمل عنان شريك جلوبال 500، ووائل الفخراني منحا صوتيهما لـ"سوبر بي".

أما محمد الدماطي وعمر الصاحي فصوتا لـ"عطلانة" بينما امتنع الدكتور عمر عوض الله عن التصويت.

وتتنافس في حلقة اليوم من "الفرصة" شركات "كاش ناو" و"سوبر بي" و"عطلانة"، حيث يتسابق أصحاب تلك الشركات على مدار 3 جولات، ويحاولون إقناع لجنة التحكيم للحصول على أصواتهم؛ لأن الفائز يفوز بالإجماع وليس الأغلبية.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية، والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".