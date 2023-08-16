الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"صبحي" يشيد بتصدر لاعبى المشروع القومى للموهبة جدول البطولة العربية للجودو بـ19 ميدالية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بلاعبين ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، عقب تتويجهم ب ١٩ ميدالية متنوعة حتي الآن، خلال منافسات البطولة العربية للجودو ٢٠٢٣، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، والتي تستمر منافساتها حتى 18 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين.

 

وقام وزير الشباب والرياضة بتكريم الفائزين، وذلك بحضور خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والكابتن محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات القومية للجودو.


أكد أن تلك النتائج التي يحققها لاعبي المشروع القومي يوماً تلو الآخر بفضل دعم القيادة السياسية، وتُعد خطوة نحو تعزيز مكانة المشروع، وتبرهن علي نجاح المشروع باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية في تقديم أبطالاً رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب

وأعرب"صبحي" عن ايمانه بأن لاعبي المشروع القومي للموهبة هم رموز الأمل والتحفيز للشباب المصري، ومن خلال دعم الشباب الرياضي وتوفير البنية التحتية المناسبة والبرامج التدريبية المتخصصة، ستستمر وزارة الشباب في خلق الفرص وتعزيز الطموحات الرياضية للأجيال القادمة.


وواصل وزير الشباب تأكيده على التزامه الكامل بدعم الشباب الرياضي وتوفير الفرص المناسبة لتطوير مواهبهم، كما أكد علي التزامه بأن يكون الشباب الموهوب والأبطال الرياضيين هم مصدر فخر للدولة المصرية، مشيراً إلي الاستمرار في دعمهم وتشجيعهم لتحقيق المزيد من النجاحات المشرفة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اكتشاف المواهب الاتحاد المصرى للجودو البرامج التدريبية المتخصصة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة القيادة السياسية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي علمين

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