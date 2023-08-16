الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

12.5 ألف حالة طلاق خلال شهر و88% تراجعًا فى عقود الزواج

تراجع عدد عقود الزواج
تراجع عدد عقود الزواج بنسبة 88%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع عدد عقود الزواج بنسبة 88% لتصل إلى 38.9 ألف عقد خلال أبريل الماضى مقارنة بنحو44.2 ألف عقد زواج خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن متوسط عدد عقود الزواج قد سجل  186.2 ألف عقد زواج خلال الفترة بين شهرى فبراير ومايو من عام 2023 مقابل 155.7 ألف عقد زواج خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

فى المقابل، انخفضت إشهادات الطلاق بشكل طفيف إلى حدود 12.5 ألف إشهادة خلال شهر أبريل 2023 مقابل 13.1 ألف إشهادة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وبلغ متوسط عدد إشهادات الطلاق.

وبلغت 186.2 ألف عقد زواج خلال الفترة بين شهرى فبراير ومايو نحو 40.5 ألف إشهادة طلاق خلال الفترة بين شهرى فبراير وأبريل من 2023، مقابل 45.5 ألف إشهادة خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 11%.

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