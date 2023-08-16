رسميا.. عمر فايد ينتقل إلى فنربخشة لمدة 4 مواسم

أعلن نادي فنربخشة التركي ضم عمر فايد مدافع فريق المقاولون العرب بشكل رسمي لمدة 4 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واجتاز عمر فايد الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية عقب حسم الصفقة بشكل رسمي.

وكشف نادي المقاولون العرب، في بيان رسمي إتمام إجراءات انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة، أن عمر فايد كان بمثابة المشروع لنادي المقاولون العرب لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية على غرار النجم محمد صلاح والنجم محمد النني وفي إطار استراتيجية النادي الواضحة بتصدير المواهب للملاعب الأوروبية.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.