إقبال كثيف.. تعرف على أسعار الأدوات المدرسية و"اللانش بوكس" في الأسواق

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يبدأ الآباء البحث عن الاحتياجات الأساسية للطلاب في الأسواق والمكتبات، مثل "اللانش بوكس" التي تساعد على الحفاظ على الطعام من الضياع أو التلف، كما تساعد الأدوات المدرسية الطلاب في أداء واجباتهم المدرسية، ورصدت "الدستور" أسعار الأدوات المدرسية في القاهرة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

قالت هاجر جمال أحد تجار الأدوات المدرسية، تختلف أسعار "اللانش بوكس" حسب الحجم والشكل والمواد المصنوعة منها خاصة البلاستيك لأنه أنواع كثيرة وتبدأ أسعار اللانش بوكس البلاستيكي من 30 جنيها، وترتفع بعدها لـ50 جنيه ومن الممكن أن تدخل المايكروويف.

وأضافت "هاجر" أما الأسعار الأقل فيعتبر غير صحي وتبدأ الأسعار من 15 جنيهًا وأما الأنواع الصحية تبدأ سعرها من 150 لـ250 جنيهٌا وكذلك زجاجات المياه، وأن الأسعار لم تختلف كثيرًا عن العام الماضي وأن معظم الأمهات تبحثن عن البلاستيك المضمون لأولادها ويحفظ الطعام لمدة أطول.

من جانبه قال عبدالله السيد أحد تجار الأدوات المدرسية أن الإقبال كبير على "اللانش بوكس"، ولكن الأكثر مبيعا الأدوات المدرسية والكتب الخارجية، وبدأ الإقبال بعد بداية شهر أغسطس.

وأكد عبدالله أن الأهالي تفضل شراء الأدوات المدرسية سواء "اللانش بوكس" أو الزجاجات البلاستيكية ذات الأسعار مخفضة وهي الأكثر مبيعًا، والتي تبدأ أسعارها من 25 جنيهًا حتي 40 جنيهًا ولكنها لا تدخل المايكرويف ولا تتحمل درجة حرار عالية ولكنها للتبريد فقط.

- أسعار الأدوات المدرسية

دستة كشاكيل مسطر عربي 60 ورقة مقاس 22.5×16 سم 10 قطع بـ225 جنيه

دستة كراريس 28 ورقة عربي 20 قطع بـ 130 جنيه

دستة كراريس 28 ورقة مينترا 15 قطعة بـ 140 ‎‏جنيها.

قلم جاف بريما سولو – 24 قلما – أزرق – 75 جنيها.

قلم جاف من بريما اورا، 10 أقلام – أزرق بـ45 جنيها.

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