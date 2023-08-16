"خمس جولات" يجمع عايدة الأيوبي ومطرب الراب "أرسينك" لأول مرة

يتزامن مع عرض فيلم “خمس جولات” اليوم 16 أغسطس للجمهور بعد عرض خاص جمع أبطال الفيلم وأصدقائهم في سينما سيتي سنتر ألماظة بمصر الجديدة، طرحت اليوم الشركة المنتجة، تعاون يجمع بين المطربة الكبيرة عايدة الأيوبي، ومطرب الراب أرسينك بعنوان "بين نارين".

يشهد هذا التعاون أختلاف كبير نظرًا لطبيعة العمل بين الغناء والمتمثل في عايدة الأيوبي، والراب المتمثل في مطرب الراب أرسينك، والذي يعتبر تعاون لأول مرة بين نجمين مختلفين في طريقة الغناء والجمهور.

بين نارين غناء عايدة الأيوبي، بالتعاون مع مطرب الراب أرسينك، منتج موسيقى ليجي سي، وإخراج مازن أشرف.

فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.



https://youtu.be/UII3Y3SCUuo