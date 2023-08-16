الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"خمس جولات" يجمع عايدة الأيوبي ومطرب الراب "أرسينك" لأول مرة

بوستر
بوستر

يتزامن مع عرض فيلم “خمس جولات” اليوم 16 أغسطس للجمهور بعد عرض خاص جمع أبطال الفيلم وأصدقائهم في سينما سيتي سنتر ألماظة بمصر الجديدة، طرحت اليوم الشركة المنتجة، تعاون يجمع بين المطربة الكبيرة عايدة الأيوبي، ومطرب الراب أرسينك بعنوان "بين نارين".

يشهد هذا التعاون أختلاف كبير نظرًا لطبيعة العمل بين الغناء والمتمثل في عايدة الأيوبي، والراب المتمثل في مطرب الراب أرسينك، والذي يعتبر تعاون لأول مرة بين نجمين مختلفين في طريقة الغناء والجمهور.

بين نارين غناء عايدة الأيوبي، بالتعاون مع مطرب الراب أرسينك، منتج موسيقى ليجي سي، وإخراج مازن أشرف.

فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.


https://youtu.be/UII3Y3SCUuo

الاغنية الدعائية المطربة الكبيرة بمصر الجديدة اليوم 16 أغسطس لطيفة فهمي محمد عبد المعطي

الأكثر قراءة

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

إخلاء سبيل فتاة قاصر ألقت جثة طفلها فى مدخل عقار بالجيزة

الأكثر تداولًا.. حقيقة انفصال هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي

الزعيم يتصدر الترند بعد أنباء اختفاءه.. هل تعرّض عادل إمام للحجز داخل فيلّته؟

بعد الجدل.. التفاصيل الكاملة حول ظهور قرش في شاطئ دهب

قرار جمهورى بمد خدمة سفيرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس