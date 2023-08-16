الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالتحالف الوطني: استجابة الرئيس تؤكد أهمية مخرجات الحوار الوطني

محمد سيف
محمد سيف

قال محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استجابته لما صدر عن الحوار الوطني وتحويلها للجهات المعنية، تؤكد أهمية مخرجات وتوصيات الحوار الوطني.

وأضاف سيف، خلال تصريحات صحفية، أن الحوار الوطنى جاء فى وقت مهم جدًا فى ظل أزمة عالمية، لذلك تعطي القيادة السياسية أهمية كبيرة لمخرجات الحوار الوطني لأنها تناقش ملفات هامة تهم جميع المواطنين.

أشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أن الاستجابة السريعة لمخرجات الحوار خلال الآونة الأخيرة من جانب الرئيس السيسى، تؤكد أنه يتابع الحوار الوطنى بشكل مستمر وحريص على الخروج بنتائج قابلة للتنفيذ فهو يهدف لتحديد أولويات العمل الوطني.

وأوضح محمد سيف، أن تفاعل الرئيس السيسي السريع مع مقترحات وقرارات الحوار الوطني، تعكس الجدية التي يتمتع بها الحوار، كما تؤكد حرص القيادة السياسية على طمأنة جميع أطراف العملية السياسية، أن هذا الحوار جاد ويتمتع بأهمية كبيرة لدي الرئيس والقيادة السياسية.

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