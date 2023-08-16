فاصل جديد من الطرب والترفيه مع حكيم ومحمد محسن و«ستاند أب» كوميدى لعلى قنديل

يعيش جمهور مدينة العلمين الجديدة الليلة فاصلًا جديدًا من الإبداع؛ من خلال وصلة جديدة من الإبهار المصرى الخالص بمهرجان العلمين الجديدة؛ أكبر التظاهرات الفنية والرياضية والترفيهية فى الشرق الأوسط، الذى تتواصل فعالياته للأسبوع السادس على التوالى بنجاح كبير للغاية بعد عدد من الحفلات والمسابقات والعروض المميزة خلال الأسابيع الماضية.

الليلة وفى تمام الساعة العاشرة مساء الغد يعيش الجمهور المصرى والعربى من زوار مدينة العلمين الجديدة مع عدد من الفعاليات الفنية المميزة، منها حفل السوبر ستار حكيم، الذى يقام على مسرح العلمين أرينا، بحضور نحو ٣٠ ألف مشاهد؛ بعد أن نفدت تذاكر الحفل خلال ساعات من طرحها على موقع «تذكرتى».

الحفل الجديد يقدم فيه النجم حكيم عددًا من المفاجآت، منها أغانيه الجديدة، إضافة إلى مجموعة من أشهر أغانيه التى شكلت نجوميته وأوصلته إلى العالمية على مدار السنوات الماضية، كما يشهد الحفل طفرة هائلة فى عالم المؤثرات البصرية والألوان على الشاشات العملاقة بمسرح العلمين أرينا، إضافة إلى الألعاب النارية.

على الجانب الآخر من منطقة الإبداع بالعلمين وعلى مسرح العلمين، الذى يشهد الحفلات الكلاسيكية والبرامج التليفزيونية، يطل النجم محمد محسن على جمهوره بحفل غنائى جديد يقدم خلاله مجموعة من أهم أغانيه والأغانى التراثية لعباقرة الفن المصرى على مدار تاريخه.

ويشهد الحفل إقبالًا كبيرًا حيث قاربت التذاكر على النفاد فور طرحها على موقع «تذكرتى».

وأجرى «محسن» مؤخرًا بروفات على مسرح الحفل مع أعضاء فرقته الموسيقية، وعلى المسرح نفسه وخلال الحفل يقدم الـ«ستاند أب» كوميدى على قنديل فاصلًا من المواقف اليومية الكوميدية من خلال فقرة خاصة.

وتعرض شبكة تليفزيون الحياة، اليوم، حفل المطرب الكبير مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم فى تمام الساعة العاشرة، بعد أن عرضت، أمس الأربعاء، حفل النجمة اللبنانية نانسى عجرم، وقبلها بيوم عرضت حفل حميد الشاعرى ومحمد منير.

وتتواصل المفاجآت، حيث تعرض قنوات المتحدة، ومنها شبكة تليفزيون الحياة، غدًا الجمعة، حفل النجمة أنغام على الهواء مباشرة فى واحدة من أقوى المفاجآت على الإطلاق، حيث تقدم نجمة مصر مجموعة من أهم أغانيها لجمهور العلمين والملايين من العرب الذين يتابعون الحفل من خلال فضائيات «المتحدة».

بعد مجموعة كبيرة من الحفلات الناجحة على مسرح الشارع بالعلمين الجديدة أقيمت على كورنيش العلمين بنورث سكوير وغيرها، نجحت هذه الحفلات فى جذب الجمهور بكثافة من خلال مجموعة من الفعاليات التى أقامتها فرق قصور الثقافة، وكذلك الفرق المستقلة والخاصة وبعض الفرق الموسيقية والمطربين، مثل وائل الفشنى وعلى الهلباوى وغيرهما.

واستمرارًا لنجاح مسرح الشارع تقيم إدارة مهرجان العلمين فى الثامنة من مساء اليوم حفلًا موسيقيًا لفرقة فؤاد ومنيب، ومن المقرر أن يكون الحفل على غرار باقى الحفلات الأخرى بمسرح الشارع مجانًا فى أولى حفلات فؤاد ومنيب خلال الصيف الجارى.

خلال الحفل يقدم محمد فؤاد، عازف البيانو، وأحمد منيب، عازف الكمان، عددًا من المقطوعات الموسيقية المميزة، مثل «موعد مع الغروب» و«العاصفة»، ليستمر التعاون للعام الثامن على التوالى بين الثنائى، حيث قدما خلال الفترة الماضية حفلات على مسارح دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية وساقية الصاوى وغيرها.

وعلى المحور الرياضى حققت الانطلاقة الأولى للبطولة العربية للجودو نجاحًا كبيرًا للغاية خلال الساعات الماضية وخلال منافسات اليوم الأول والأوزان الخفيفة، حيث حقق لاعبو مصر اكتساحًا كبيرًا على جميع الأصعدة من خلال نتائج مميزة استحوذت على جميع المراكز الأولى.

وأعرب المشاركون فى البطولة عن سعادتهم البالغة بالمستوى العالمى لصالة العلمين التى تقام فيها فعاليات البطولة، وكذلك مستوى التنظيم الراقى والمميز الذى استطاع أن يؤثر فى الحالة المزاجية لجميع المشاركين.

وتختتم اليوم فعاليات البطولة العربية للجودو بالأوزان الثقيلة المختلفة وتسلم الميداليات للفائزين، اليوم، ليسدل الستار على أقوى البطولات العربية من خلال نسخة العلمين التى تقام على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

وتجرى حاليًا الاستعدادات النهائية من أجل إقامة بطولة مصر الدولية لسباق السيارات، إضافة إلى بطولة الكرة الطائرة الشاطئية المقرر أن تكون من أقوى الفعاليات الرياضية خلال الأيام المقبلة.