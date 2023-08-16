الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب يثمن إحالة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني: حدث مهم وإيجابي

وليد صلاح التمامي
وليد صلاح التمامي

رحّب النائب وليد صلاح التمامي، عضو مجلس الشيوخ بدمياط بقرار الرئيس السيسى، بإحالة مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة مهمة ومبشرة وتعد تقدم ايجابي لدور الحوار الوطني.

أكد التمامي أن الحوار الوطني ناقش عدد من الملفات الهامة خلال الفترة الماضية، منها ما يتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات، بجانب تعديل قانون الوصاية كذلك تمت مناقشة موعد انتخابات المحليات ووضع موعد استرشادي لها كل هذه الملفات هامة وتشغل بال المواطن، مشيرًا إلى أنه بعد تحويل الملفات والمخرجات التي انتهى منها الحوار الوطني لرئيس الجمهورية نكون أمام خطوات تنفيذية مهمة.

المهندس وليد صلاح مجلس الشيوخ الحوار الوطنى الفترة الماضية المحليات الجمهورية

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