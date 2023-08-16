روّاد السوشيال ميديا يدعون للزعيم عادل إمام: ضحك الناس طول الوقت

تصدر اسم الفنان عادل إمام، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، وتحدث عنه محبيه، وروّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعد التصريحات الأخيرة للفنانة مادلين طبر، على هامش الدورة الـ 16 للمهرجان القومي للمسرح، دورة الزعيم عادل إمام، بأن عائلته تمنعه من الظهور، مما أثار غضب الوسط الفني بسبب هذه التصريحات.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مع الزعيم عادل إمام، خاصًة بعد خروج شقيقه للحديث عن أخبار صحته، وطمئنة جمهوره عليه، وأنه لا زال بخير ويتمتع بصحة جيدة.

روّاد السوشيال ميديا يدعون للزعيم

وكتب جورج كيرولس، من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، قائلًا: "أحلى فنان في العالم عادل إمام، نشكر الله أنه بخير، تحية للزعيم و الله يطول عمره"، ودافعت نرمين محروس، من جمهور الفنان عادل إمام قائلًة: "أنا شفت الفيديو بتاع مادلين طبر وهي بتتكلم عادي وبترد على أسئلة المذيع مش اكتر وكلامها كله بطيبة وعفوية وكان نفسها عادل إمام يكون موجود"، وقالت غسق خالد، من جمهور الزعيم عادل إمام، قائلًة: "الله يطول بعمره".

وعلّقت أمل الحداد، من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلًة: "مادلين متقصدش هي عفوية في كلامها"، ورد حساب يحمل اسم كاميليا البدري، من مستخدمي موقع "فيسبوك" قائلًة: "شكرًا الفنانة مادلين طبر على التوضيح رغم إن الكل يعرف وبكل تأكيد تعبيرك سليم لأنك بكل حب وشوق وتقدير وبإحساسك الراقي الجميل تريد الاطمئنان لا أقل ولا أكثر".

وعلّقت رقية محمود، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي عبر “فيسبوك” قائلًة: "الله يبارك في عمر الزعيم عادل إمام، هذا الرجل أبدع طول حياته وضحك الناس طول الوقت سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح".