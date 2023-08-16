باستهداف 50 ألف طالب.. الهلال الأحمر تطلق التوعية بعدد من المدارس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن إطلاق إشارة التوعوية لطلبة المدارس بـ6 محافظات هى ( الشرقية – القليوبية – الإسكندرية – دمياط – القاهرة – الجيزة )، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجمعية وهيئة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف مصر) ووزارة التربية والتعليم.

معسكرات

وأضافت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أن التوعية شملت 500 مدرسة بإجمالي 50 ألف طالب بالمراحل الابتدائية والاعدادية، مشيرة إلى أن هذه المعسكرات تستهدف صقل مهارات الطلاب عن طريق عدد من الأنشطة الفنية والترفيهية بجانب أنشطة برنامج المهارات الحياتية.

فروع الهلال الأحمر

وتغطي فروع جمعية الهلال الأحمر المصري محافظات الجمهورية من خلال 27 فرعًا في محافظات مرسى مطروح، الوادي الجديد، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، المنيا، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، أسوان، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الأقصر، سوهاج، قنا، والبحر الأحمر.