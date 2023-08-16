الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة عامل بطلق نارى فى ظروف غامضة بالجيزة

طلق نارى
طلق نارى

شهدت قرية أبو غالب بالجيزة، إصابة عامل بطلق نارى فى ظروف غامضة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج. 

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بحضور عامل لوحدة أبو غالب بالطريق الزراعى، مصاب بطلق نارى خرطوش، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين ان المجنى عليه مصاب بطلق خرطوش وحالته حرجة، وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى لتلقى العلاج. 

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لحل لغز الواقعة ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة اصابة عامل طلق ناري الأجهزة الأمنية

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