على ماهر: لاعبو المصرى جاهزون للموسم الجديد.. ونسعى لبناء فريق قوى

أعرب علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن سعادته بتولي القيادة الفنية للفريق في الولاية الثانية له خاصة حفاوة الاستقبال من جماهير النادي الوفية والتي أطالبها بدعم الفريق دائمًا.

وأوضح المدير الفني، أنه لمس في مسئولي المصري بقيادة كامل أبوعلي أن لديهم الرغبة القوية في تكوين فريق لديه شخصية البطل وتقديم موسم مختلف لنحقق معًا بطولة للنادي المصري.

وتابع المدير الفني نحن نمتلك الطموح والرغبة من أجل تحقيق إنجاز كبير خلال الموسم الجديد وستكون هناك جدية في التعامل مع الجميع لبناء فريق قوي.

وأضاف أننا نبني حاليًا فريقًا من مجموعة من اللاعبين المميزين لديهم الرغبة الحقيقية على المنافسة خاصة أن لديهم الخبرات الكبيرة التي تؤهلهم لذلك.

مشيرًا إلى أن الأجواء المحيطة بالفريق حاليًا مُبشرة للغاية وهناك مقومات كبيرة للنجاح، لذلك طلبت التعاقد مع لاعبين أصحاب شخصية ولديهم إمكانيات اللاعبين الحقيقية.

وأتم: طلبت من اللاعبين التركيز والالتزام بتعليمات الجهاز الفنى ومضاعفة الجهد بالمرحلة الأولى لفترة الإعداد المقامة حاليًا ببورسعيد والتي تتضمن وحدات تدريبية بدنية مكثفة سيجرى البناء عليها فنيًا بالمراحل المقبلة للأعداد التي سيجرى التركيز خلالها على النواحي الخططية.