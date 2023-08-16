مراسل dmc يكشف تفاصيل تطوير منفذ السلوم البري

كشف محمد رياض، مراسل برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، تفاصيل تطوير منفذ السلوم البري، قائلًا: "إن عملية تطوير منفذ السلوم البري تأتي كركن من أركان الخطة الطموحة التي تقوم بها الدولة لتطوير الموانئ والمنافذ البرية لتعزيز حركة التجارة البينية والتصدير وخلق المزيد من فرص العمل، وجعل مصر مركز لوجيستي اقليمي وعالمي".

وأضاف محمد رياض، مراسل برنامج "اليوم"، أن تطوير منفذ السلوم البري يأتي في إطار خطة شاملة لكل القطاعات الإدارية والأمنية في منفذ السلوم، بهدف تنشيط حركة التجارة وتيسير الإجراءات الخاصة بنقل البضائع من وإلى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ودول شمال إفريقيا بشكل عام.

وأوضح أن التطوير في منفذ السلوم شمل مساحة كبيرة وصلت إلى 285 فدان، بالإضافة إلى تطوير نحو 37 مبنى، وإنشاء 10 مباني تم تخصيصها للجوازات والحجر الصحي، وكافة الإجراءات اللوجيستية، كما تم إنشاء منطقة لوجستية لأول مرة لخدمة المصدرين في منفذ السلوم.