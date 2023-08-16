محافظ دمياط تناقش مخطط إنشاء مجمع معالجة المخلفات الصلبة بفارسكور

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لمناقشة المخطط العام لمشروع إنشاء المجمع المتكامل للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بفارسكور بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

حيث تناول الاجتماع استعراض نتائج الدراسات التى تم إعدادها للمشروع فيما يتعلق بالدراسة الخاصة بالتربة والموقع وكذلك دراسات الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية وأيضًا تقييم الأثر البيئى والاجتماعى.

كما ناقشت "المحافظ " آلية العمل بالمشروع لتحقيق المعالجة المتكامل لتحويل المخلفات إلى طاقة بصورها المختلفة، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة تتضمن مدفن صحى للتخلص من المخلفات الخطرة ووحدات تدوير المخلفات بأنواعها ووحدة لإنتاج الغاز وأخرى لإنتاج الطاقة .

فيما أكدت الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على وضع استراتيجية محددة لتطوير منظومة إدارة المخالفات من خلال تعزيز رؤى العمل بأفضل الممارسات طويلة المدى وإزالة أى تراكمات للمخالفات، للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين، مؤكدة أيضًا سعى المحافظة الدائم على إعداد دراسات بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة تتناسب مع طبيعة الموقع، وذلك لمواجهة اى تحديات تواجه عملية تنفيذ منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات تتوافق مع المعايير البيئية، مشيرة إلى أنه سيتم وضع خطة وجدول زمني للتنفيذ وإنشاء سور وسياج شجرى بمحيط المجمع ودراسة بيئية متكاملة.