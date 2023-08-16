الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحد أهالى مطروح يروى كواليس زيارة الرئيس السيسى للمحافظة

السيسي
السيسي

روى عبدالكريم عبدالسلام، أحد أهالي مطروح، كواليس زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مطروح، قائلًا: "إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية في المحافظة سيعطي نقلة نوعية لأهالي مطروح، وستعم على مصر كلها بالخير". 

وأضاف عبدالكريم عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن  زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنا اليوم فخر لنا، لافتًا إلى أن الرئيس تحدث عن أن مشروع الدلتا الجديدة، سيوفر لأهالي مطروح الكثير، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعد ويفي بالوعود. 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان صدره رحبًا للجميع، حيث أجاب على كل أسئلة المواطنين، معقبًا: "أهالي مطروح كانت لهم طلبات والرئيس السيسي وعد بتنفيذها لهم".

زيارة الرئيس الرئيس السيسي محافظة مطروح السلوم مشروعات تنموية

الأكثر قراءة

بيان لـ"تضامن المنوفية" حول تعاطى “نساء الكوادى” المخدرات يغضب الأهالى.. وبرلمانى: لن نسكت

المستشار سامح عبدالحكم يهنئ رئيس النيابة الإدارية بتوليه منصبه

ماذا فعل الرئيس السيسى فى السلوم؟ (إنفوجراف)

مصرع شاب فى حادث قطار ببنى سويف

تأييد تغريم عباس أبوالحسن 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هانى شاكر

رسميًا.. فيوتشر يتعاقد مع ريكاردو فورمسينيو لتدريب الفريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس