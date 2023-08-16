أحد أهالى مطروح يروى كواليس زيارة الرئيس السيسى للمحافظة

روى عبدالكريم عبدالسلام، أحد أهالي مطروح، كواليس زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مطروح، قائلًا: "إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية في المحافظة سيعطي نقلة نوعية لأهالي مطروح، وستعم على مصر كلها بالخير".

وأضاف عبدالكريم عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنا اليوم فخر لنا، لافتًا إلى أن الرئيس تحدث عن أن مشروع الدلتا الجديدة، سيوفر لأهالي مطروح الكثير، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعد ويفي بالوعود.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان صدره رحبًا للجميع، حيث أجاب على كل أسئلة المواطنين، معقبًا: "أهالي مطروح كانت لهم طلبات والرئيس السيسي وعد بتنفيذها لهم".