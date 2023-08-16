الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة خدمة العملاء في شركة مياه الشرب بدمياط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مياه دمياط، أعمال الإحلال والتجديد بمركز خدمة عملاء مدينة كفر سعد.

وأشار شاهين، إلى أهمية دور قطاع المعامل فى متابعة جودة المياه فى كل مراحل الإمداد من المصدر حتى الوصول إلى المستهلك لضمان خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف عالى الجودة طبقا للمعايير والمواصفات التى تقرها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

كما أعلن شاهين، عن استحداث معمل بيولوجى بالمعمل المركزى بديوان عام الشركة حيث تم تجهيزه من حيث الإنشاءات والتجهيزات الكهربية اللازمة وتركيب البنشات بالمواصفات الملائمة للعمل من حيث الارتفاع والخامات وتجهيزه بأحدث الاجهزة للتحاليل البيولوجية  للمياه جهاز ميكروسكوب بحثى مطور (advanced microscope )، جهاز الميكروسكوب المعكوس (inverted microscope) وذلك للحصول على فحص دقيق للطفيليات وتصنيف الطحالب بدقة عالية، جهاز طرد مركزى للأحجام الكبيرة وذلك للحصول على الطرق المثالية لتركيز العينات، الحضانات اللازمة لتعيين البروتوزوا من خلال التحضين هذا إلى جانب أجهزة الترشيح والمضخات المثالية للعمل .

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