عامل يهشم رأس عمه بالفأس فى مشاجرة بينهما بالدقهلية

ندبت النيابة العامة بالدقهلية، الطب الشرعي لتشريح جثة مزارع لقي مصرعه بعزبة الملاحة التابعة لمركز شربين على يد نجل شقيقه بعدما تعدى عليه بالضرب بفأس على رأسه خلال مشاجرة بينه وبين نجل المجنى عليه لبيان سبب الوفاة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول عبدالرازق عبد الواحد زيدان، 56 عامًا، مقيم بعزبة الملاحة التابعة للمركز، جثة هامدة نتيجة تعد من آخرين.

بانتقال ضباط مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المتهم ويدعى أحمد ز.ع.ال ونجل عمه المجنى عليه والذي تدخل للدفاع عن نجله فقام الجانى بالتعدى على عمه بضربه بفأس على رأسه مما أدى إلى مصرعه .

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شربين تم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهم وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان.