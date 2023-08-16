الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في اليوم الثاني.. تكريم محمد رشوان في البطولة العربية للجودو بالعلمين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص الاتحاد العربي للجودو، على تكريم البطل الأولمبي محمد علي رشوان، خلال مراسم توزيع جوائز البطولة العربية للجودو، المقامة في مدينة العلمين الجديدة .

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تكريم محمد علي رشوان، وقام بتوزيع الجوائز على الفائزين في البطولة العربية للجودو.

وأشاد محمد رشوان، البطل الأوليمبي للعبة الجودو، بدور الشركة المتحدة الراعية للبطولة العربية للجودو بمدينة العلمين حتى ١٨ من الشهر الجاري، وتنظيمها بهذا المستوى العالي، مشيرًا إلى أن الصالات المخصصة للبطولة جرى إقامتها على رمال شاطئ العلمين أمام البحر، كما أن الصالات مكيفة وتتضمن جزءا لتسخين اللاعبين، والمدرجات على الرغم من صغرها إلا أنها استوعبت أهالي اللاعبين والمشجعين.

وعن مستقبل لعبة الجودو في مصر، قال البطل الأوليمبي إن اللاعبين المصريين حققوا مراكز متقدمة بالبطولة، إذ حقق عبد الرحمن صبرة المركز الأول والميدالية الذهبية، ونادي الرحاب حقق مركزا أول بنات، مشيرًا إلى أنه يرى توزيع الميداليات بين اللاعبين العرب أمرا جيدا، ويحفز اللاعبين على المنافسة.

وحصلت سامية محمود لاعبة المشروع القومي للناشئين، على الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 36 كيلو، بعد الفوز على سما رمضان، في نهائي البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة٠

شهدت منافسات الأشبال في البطولة العربية للجودو، التي تقام بمدينة العلمين وتستمر حتى 18 أغسطس الجاري، صراعات قوية بين اللاعبين، وظهور مصري مميز، في ظل الإشادة القوية بالتنظيم الرائع للبطولة، وإبهار مصر للعالم العربي، بما تقدمه لليوم الثاني على التوالي، من رقي وإبهار لضمان نجاح هذه البطولة .

من جانبه قال الدكتور أشرف صبح وزي الشبا والرياضة على هامش البطولة العربية للجودو: «أشكر خالد بن حمد رئيس الاتحاد العربي للجودو، ومرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، على مجهوداتهم الكبيرة في إنجاح البطولة العربية للجود في العلمين، كما أود أن أشكر الشركة المتحدة، فهي  شريك رئيسي لتطوير الرياضة المصرية، كما أشكر محمد علي رشوان أسطورة مصر في الجودو».

وأضاف: «أهلا وسهلا بجميع الوفود العربية المشاركة في البطولة العربية للجودو في وطنكم الثاني مصر».

وتابع «صبحي»: «مدينة العلمين أصبحت تحتضن العديد من كبرى الأحداث الرياضية والفنية، والترفيهية، وكل ذلك بفضل التطور الذي تشهده مصر بمختلف مدنها، ومحافظاتها خلال الفترة الحالية».

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطولة العربية للجودو البطولة العربية للجودو بالعلمين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المتحدة

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