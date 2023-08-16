الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. فيوتشر يتعاقد مع ريكاردو فورمسينيو لتدريب الفريق

مدرب فيوتشر الجديد
مدرب فيوتشر الجديد

أعلن نادي فيوتشر، مساء الأربعاء، تعاقده رسميًا مع البرتغالي ريكاردو فورمسينيو لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد.

كان المدرب البرتغالي قد تولى تدريب فريق "ذا سترونجست" البوليفي، قبل أن يرحل بعد شهرين فقط من توليه المهمة.

وعاد فورميسينيو مجددا للكرة الأفريقية والعربية بعدما سبق وتولى تدريب الهلال السوداني وأوليمبيك خريبكة المغربي والخليج السعودي.

وسبق أن عمل مساعدًا من قبل لمواطنه جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وينافس فيوتشر الموسم المقبل في الكونفدرالية الإفريقية بعدما احتل المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الموسم المنقضي.

ويعد فورميسينيو ثاني المدربين البرتغالي في الدوري الموسم المقبل، بعد برونو روماو مدرب فاركو.

فيوتشر ريكاردو فورمسينيو الدورى المصرى مدرب فيوتشر الجديد

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