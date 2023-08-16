الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: نخطط لزراعة 700 ألف فدان جديدة فى المنطقة الغربية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تخطط لزراعة 700 ألف فدان جديدة في المنطقة الغربية، ولم يتم الإعلان عنهم حتى الانتهاء من كافة التفاصيل.

وأضاف خلال لقائه المفتوح بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني: "فيه 700 ألف فدان مش أعلنت عنهم خالص، بيتعمل 200 كيلو علشان نوصل لحد هناك، وهنشوف فيه مياه تكفي لزراعة الكمية دي ولا لأ، ولو فيه هنزرعها".

وتابع: "توصيل المياه لغاية سيدي عبدالرحمن أو الضبعة، طالما عندي الفرصة هوصل المياه، ولو مفيش مياه أكيد مش هوصل، حجم المياه اللى متاح ليا على قد زمام منطقة الزراعة في المنطقة المحيطة على سبيل المثال، احنا عاملين لو متابع، ترع فوق 80 و100 كيلو، ترع ضخمة ومسطحة، مش عندي مشكلة لو فيه مياه، سيوة عندها فرصة كويسة علشان عندها مياه جوفية علشان ننظم المياه بشكل علمي".

وتابع الرئيس السيسي: "اللى حصل إننا كمواطنين كان المواطن عنده حتة أرض راح نازل على الطبقة السطحية وبدون علم ومعرفش وطلعت المياه المالحة عليه، بورت الأرض وضيعت الشجر والزرع، وعلشان نحل المسألة الموضوع اتكلف 2.7 مليار، اتقال من 20 -25 سنة لما اتطرح الموضوع ده هو هنصرف مليارات على 4 آلاف أسرة، قال ننقل الناس بتوع سيوة في حتة تانية ونوفر المبلغ ده واحنا مش عملنا كده، لمبدأ العام للدولة إننا مش نقدر نجور على حقك ولا حق أي مواطن، واحنا بندور على المصلحة، والمصلحة بتصب في صالح المواطن في النهاية".

السيسي مطروح المنطقة الغربية 700 ألف فدان المياه

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