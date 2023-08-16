ميركاتو المظاليم.. القناة يضم حارس الأهلي ولاعب الزمالك في التعدين

واصلت أندية دوري المحترفين ودوري القسم الثاني تدعيم صفوفها باللاعبين الجدد ؛استعدادًا للموسم الجديد حيث تعاقد أسوان مع إسلام فؤاد مهاجم طنطا وابراهيم البهنسي لاعب سمنود وبلال جمال لاعب فاركو ومحمد علي من القناة.

تعاقد وادي دجلة مع محمود طلعت لاعب وسط الداخلية وقام القناة بضم علي عمرو لاعب الأهلي مواليد 2001، إضافة لمحمد أشرف كوتو حارس مرمى الأهلي وتعاقد طنطا مع محمد مصطفى "حموشة" لاعب هلال مطروح.

تعاقد راية مع محمد السعيد لاعب المجدالسكندرى وتعاقد الجمهورية شبين مع بدوي طيارة لاعب الأوليمبي وقام بترول أسيوط مع محمد صبحي لاعب نبروه فيما تعاقد النصر للتعدين محمد محمد السيسي، لاعب الزمالك وتعاقد أبو قير للأسمدة مع محمد نورلاعب القناة لمدة موسم علي سبيل الإعارة.

وأبرم الأوليمبي 3 صفقات بالتعاقد مع إبراهيم رخا لاعب أبوقير للأسمدة وعلاء شعبان لاعب أبو قير للأسمدة وعبد الرحمن بوجي لاعب السكة الحديد وكهرباء الإسماعيلية.

وتعاقد المنصورة مع عصام رزق لاعب بلبيس وقام نبروه بضم حسين البدوى لاعب الأولمبي وتعاقد النجوم مع إسلام زيدان لاعب بيراميدز والاسماعيلي السابق لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر.

قام دمنهور بضم سيد جاد لاعب المنصورة السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وتعاقد منتخب السويس مع عبدالله النادى لاعب السكة الحديد.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع حسام البدري لاعب الجونة وقام بورفؤاد بضم أحمد سعيد حارس طنطا ومحمد مسعد شيتوس لاعب المجد السكندري وقام مالية كفر الزيات بالتعاقدمع حسام جمالية مهاجم طنطا.