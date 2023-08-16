الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسالة شكر من وزير الشباب لـ"المتحدة": العلمين أصبحت حاضنة للأحداث الرياضية الكبرى

د. أشرف صبحي
د. أشرف صبحي

أكد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ثقته الكبيرة في نجاح البطولة العربية للجودو التي تقام، حاليًا، في العلمين حتى 18 من الشهر الجاري. 

وقال وزير الشباب إن «مصر نجحت في تنظيم 322 بطولة على المستوى العالمي والعربي مؤخرًا، والهدف من إقامة بطولة العلمين للجودو هو نشر اللعبة بشكل كبير على المستوى العربي ومنافسة ومقارعة كبرى المستويات العالمية».

وزاد «العاصمة الإدارية، ستشهد إقامة بطولات أيضًا، وتقام على 5 ملايين متر، وبطولة العالم للرماية ستقام هناك».

وتابع صبحي على هامش البطولة العربية للجودو: «أشكر خالد بن حمد رئيس الاتحاد العربي للجودو، ومرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو على مجهوداتهم الكبيرة في إنجاح البطولة العربية للجودو في العلمين، كما أود أن أشكر الشركة المتحدة، فهي شريك رئيسي لتطوير الرياضة المصرية، كما أشكر محمد علي رشوان أسطورة مصر في الجودو».

ورحب وزير الرياضة بالجميع قائلاً: «أهلاً وسهلاً بجميع الوفود العربية المشاركة في البطولة العربية للجودو في وطنكم الثاني مصر».

وتابع «مدينة العلمين أصبحت تحتضن العديد من كبرى الأحداث الرياضية والفنية، والترفيهية، وكل ذلك بفضل التطور الذي تشهده مصر بمختلف مدنها، ومحافظاتها خلال الفترة الحالية».

واختتم: «انطلاق البطولة العربية للجودو ما هو إلا مجرد بداية جديدة لاستضافة العديد من البطولات والأحداث الرياضية خاصة على الصعيدين الفردي والجماعي».

وحصلت سامية محمود، لاعبة المشروع القومي للناشئين، على الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 36 كيلو، بعد الفوز على سما رمضان، في نهائي البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة٠

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين» في مدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وحفلات لكبار النجوم في الوطن العربي وعروض أزياء لمصميين عالميين وسط حضور جماهيري مكثف.

وأعلنت «المتحدة» التبرع بأرباح مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع.

شهدت منافسات الناشئين المقامة اليوم الأربعاء، بالبطولة العربية للجودو العلمين 2023، تأهل عدد كبير من لاعبي ولاعبات المشروع القومي إلى الأدوار النهائية، للمنافسة على ميداليات جديدة خلال فعاليات البطولة التي تشهد إقبالًا كثيفًا.

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