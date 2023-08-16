الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء الباكستانى يتعهد بمكافحة الإرهاب

أنوار الحق كاكر
أنوار الحق كاكر

تعهد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في باكستان أنوار الحق كاكر، باتخاذ خطوات جادة وسريعة لاستئصال خطر الإرهاب وتحقيق السلام والنظام في البلاد.


صرح بذلك خلال لقائه برئيس حزب جمعية علماء الإسلام الشيخ فضل الرحمن، بمقر إقامته في إسلام آباد، معربًا عن أسفه العميق وحزنه لفقدان الأرواح البشرية الغالية جراء الهجوم الانتحاري على تجمع لحزب جمعية علماء الإسلام في بلدة خار في منطقة باجور قبل أسبوعين، والذي راح ضحيته 54 قتيلًا وعشرات الجرحى.


وأضاف أن الإرهابيين لا يمكن أن يردعوا عزم البلاد على القضاء على خطر الإرهاب.

باكستان أنوار الحق كاكر كاكر الإرهاب اسلام اباد علماء الإسلام

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